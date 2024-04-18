صحة غزة: الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات مباشرة للكوادر الطبية والمرضى بمجمع الشفاء الطبي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي "تعمد ارتكاب مجازر وحشية ونفذ إعدامات مباشرة" للكوادر الطبية والمرضى بمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

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وأضاف القدرة اليوم الخميس: أن "الاحتلال تعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمال غزة" مشيرا إلى أن "تدمير مجمع الشفاء الطبي شكل ضربة قاسمة للمنظومة الصحية في غزة".

وتابع: "أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية، ونطالب بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعددة التخصصات لمنطقتي غزة وشمال غزة".

وأردف: "نحتاج مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة".

وأكد المتحدث باسم الوزارة: "فقدنا كوادر طبية تخصصية كانت تشكل العمود الفقري للخدمات الطبية منها فحص عينات الأورام وزراعة الكلى وغيرها".

وذكرت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33899 قتيلا و 76664 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.

المصدر: RT