مواقع عبرية: حدث صعب جدا الآن في غزة ومستشفيات تستعد لاستقبال جنود جرحى والجيش الإسرائيلي يحظر النشر

أفادت مواقع إسرائيلية بوقوع حدث أمني "صعب جدا" في غزة قبل قليل.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن عددا من المشافي الإسرائيلية تستعد لاستقبال جنود مصابين في غزة، بسبب "الحدث الأمني صعب جدا جدا".

وفرض الجيش الإسرائيلي حظر شاملا على النشر.

وأكدت وسائل إعلام عبرية إصابة نحو 20 جنديا بينهم 9 بحالة خطيرة جراء إطلاق قذيفة صاروخية تجاه قوات الجيش الإسرائيلي شمال غزة، وأن اليوم الأربعاء شهد قتال عنيفا بين القسام وقوات الجيش الإسرائيلي في جباليا.

وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات في القدس وتل ابيب وبئر السبع، بسبب عدد الاصابات الكبير.

وأكدت المصادر العبرية وجود صعوبة في إجلاء الجرحى من المنطقة.

وأظهرت لقطات فيديو عمليات إجلاء لجنود جرحى عبر مروحيات.

يتبع...