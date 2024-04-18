صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 33970 قتيلا

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ195 على القطاع.

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وقالت الوزارة في تقريرها: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33970 شهيدا و 76770 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و 106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وطالبت وزارة الصحة في غزة، بوقت سابق من اليوم، "بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعددة التخصصات لمنطقتي غزة وشمال غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.

المصدر: RT