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قائد الجيش اللبناني يعزّي السفير الروسي بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

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قائد الجيش اللبناني يعزّي السفير الروسي بضحايا هجوم
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وصل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على رأس وفد من قيادات الجيش إلى مقر السفارة الروسية في بيروت، حيث عزّى السفير الروسي ألكسندر روداكوف بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وكانت وفود سياسية وحزبية وثقافية وإعلامية قد زارت السفارة الروسية تضامنا مع روسيا شعبا وقيادة، شاجبة الإرهاب ومؤكدة ضرورة القضاء على هذه الظواهر المتخلفة المناهضة للإنسانية والأمن والأمان.

وقبل أيام تجمع العشرات من المواطنين اللبنانيين والروس أمام السفارة الروسية في بيروت، حيث أشعلوا الشموع ووضعوا الزهور تضامنا مع الشعب الروسي بعد الهجوم الإرهابي إلى أدى إلى مقتل 143 شخصا.

المصدر: RT

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