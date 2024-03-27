قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة

لقي عدد من الفلسطينيين مصرعهم وأصيب آخرون مساء الثلاثاء في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر محلية بأن 12 فلسطينيا بينهم أطفال قتلوا وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على عدة مناطق في رفح جنوب القطاع.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ173 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، وارتفاع عدد الضحايا، فيما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، مع مطالبات دولية بتنفيذه.

وفي آخر بيان، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32414 شخصا والجرحى إلى74787.

المصدر: RT + وفا