مصر.. السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن تعيين نواب جدد لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2024، بتعيين ثلاثة نواب جدد لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وأفادت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها بأنه تم تعيين اللواء محمد أحمد نائبا لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية.

وأشارت إلى أنه جرى تعيين الربان أحمد جمال نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المنطقة الجنوبية، وتعيين الدكتور محمد عبد الجواد نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتبارا من 10 مارس 2024.

المصدر: "صدى البلد"