كيف تخطط الحكومة لزيادة حصيلة مصر من الدولارات؟ المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، خطة الحكومة لزيادة حصيلة اليلاد من الدولارات.

وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، كشف المستشار محمد الحمصاني عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال الصناعة والحوافز التي توفرها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الصناعة، إذ منحت الدولة العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب والمصريين لتطوير وتعميق الصناعة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار الحمصاني إلى أن الصناعة تمثل عصبا أساسيا في الاقتصاد، لافتا إلى أن هناك خططا ضمن الخطط والرؤى الموضوعة للدولة، خاصة وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي يناقشها الحوار الوطني، لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أنه عبر تطبيق الخطط وتوفير الحوافز للمستثمرين، يتم العمل على زيادة الاستثمارات ليس فقط لتوفير الزيادات المحلية فحسب، ولكن ايضا لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

المصدر: "المصري اليوم"