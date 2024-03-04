مصر.. وزير التموين يكشف موعد انخفاض أسعار السلع بنسبة 25%

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي، موعد انخفاض أسعار السلع بنسبة 25%.

ففي تصريحات صحفية ، أشار علي المصيلحي إلى أحد أسباب ارتفاع الأسعار في الأيام الماضية قائلا: "الأسعار كانت بتزيد بسبب الدولار، وبالتوقعات من غير ما يكون التاجر عنده علم بسعر الدولار".

وأكد المصيلحي أنه "خلال الفترة من شهر لـ6 أسابيع، سنجد انخفاضا في أسعار السلع بنسبة 25%"، لافتا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد رقابة صارمة على الأسواق".

وفي وقت سابق، افتتح وزير التموين إحدى السلاسل التجارية المتخصصة في بيع السلع الغذائية بحي الأسمرات في منطقة المقطم، حيث شدد على ضرورة وضع التسعيرة على كل منتج في منافذ بيع السلع داخل المحلات، مضيفا: "مفيش منتج هيتحط في أي ماركت من غير تسعيرة".

وذكر أن هناك رقابة صارمة على أسعار السلع في الأسواق المصرية، وأنه لن يتم رفع الدعم التمويني من 50 إلى 100 جنيه خلال الفترة المقبلة.

المصدر: "القاهرة 24"