السعودية.. وزارة التجارة تضبط عمالة مخالفة خبأت كميات ضخمة من البصل للتأثير على سعره وافتعال أزمة

أعلنت وزارة التجارة السعودية اليوم الاثنين، ضبط "عمالة مخالفة" في منطقة تبوك، "أخفت وخزنت كميات كبيرة من البصل"، تزيد عن 3 أطنان، كما ضبطت مستودعا آخر "يخلط البصل السليم بالفاسد".

وفي بيان لها، قالت الوزارة: "ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك عمالة مخالفة أخفت وخزنت كميات كبيرة من منتج البصل "تصل إلى أكثر من 3 أطنان"، في أحد المستودعات بالمناطق السكنية بمدينة تبوك".

وأضاف البيان: "وعمدت العمالة المخالفة إلى تخزين الكميات الكبيرة من البصل للتأثير على سعر السلعة في الأسواق، وافتعال نقص في وفرة الكميات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين".

وتابع: "وباشرت الوزارة على الفور الموقع المخالف، وضبطت الكميات المخزّنة، وأتمت ضخها فورًا في الأسواق لبيعها للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة..ورصدت الوزارة وجود شبهة تستر تجاري، وأحالت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية العقوبات الرادعة بحقهم".

وقالت "التجارة" في بيان آخر لها: "ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم، مستودعا يدار بطريقة مخالفة للأنظمة الصحية، حيث يقوم فيه بعض العمالة بجمع البصل الفاسد مع البصل السليم في محاولة لبيعه للمستهلكين".

وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال بأمانة تبوك مساعد الشريف أنه جرت مصادرة ما يقارب 1600 كيلوغرام من البصل التي ظهر عليها علامات التلف والفساد، في سياق الجهود المستمرة لحماية السكان من مخاطر الأمراض التي قد تنجم عن استهلاك منتجات غذائية غير صالحة.

وأفاد الشريف بأنه جرت مصادرة 287 كرتونة من الخضار المخزنة في ظروف غير مناسبة، مما يشير إلى تعرضها لسوء الحفظ والتخزين، موضحا أن المستودع كان يعمل دون الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

📄 | ضبط عمالة مخالفة خبأت 3 أطنان بصل .. وإعادة ضخها فوراً في الأسواق — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 19, 2024

المصدر:RT