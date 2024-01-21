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وجبة طعام مقابل 50 ريالا تثير الجدل في السعودية (فيديو)

مجتمع

وجبة طعام مقابل 50 ريالا تثير الجدل في السعودية (فيديو)
جراد
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تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع فيديوهات متداولة لوجبة جديدة في أسواق المملكة مقابل 50 ريالا.

"برغر الجراد"، هي أحدث صورة لتقديم الجراد كوجبة في السعودية، حيث ينتشر بيعه مع بداية موسم الجراد في مناطق مثل المدينة المنورة و القصيم.

ويتم غسل الجراد وتنظيفه في المرحلة الأولى، ثم يوضع في ماء ساخن نظيف، ويترك على النار لمدة ساعة. بعدها تؤخذ الحشرات لتُخلط مع البصل والفلفل، ثم تُنقل إلى الخبز مع إضافة كاتشب، كأي برغر لحم أو دجاج عادي.

لكن متخصصين حذروا من أكل الجراد الذي تتم مكافحته باستخدام المبيدات، فقد يعرض من يتناوله للتسمم بهذه المبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.

وأثارت الوجبة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن قرفهم من الجراد الذي يعتبر حشرة مقززة مثل الصراصير، بينما أثنى آخرون عليه مؤكدين أنه لذيذ جدا.

المصدر: RT

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