وجبة طعام مقابل 50 ريالا تثير الجدل في السعودية (فيديو)
تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع فيديوهات متداولة لوجبة جديدة في أسواق المملكة مقابل 50 ريالا.
"برغر الجراد"، هي أحدث صورة لتقديم الجراد كوجبة في السعودية، حيث ينتشر بيعه مع بداية موسم الجراد في مناطق مثل المدينة المنورة و القصيم.
الطريقة الافضل لتحضير برغر الجراد : pic.twitter.com/9BLMsgN4KY— الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـار (@khodor_ad30) January 19, 2024
ويتم غسل الجراد وتنظيفه في المرحلة الأولى، ثم يوضع في ماء ساخن نظيف، ويترك على النار لمدة ساعة. بعدها تؤخذ الحشرات لتُخلط مع البصل والفلفل، ثم تُنقل إلى الخبز مع إضافة كاتشب، كأي برغر لحم أو دجاج عادي.
برغر سعودي بطعم الجراد— شّ (@q6180s) January 20, 2024
الجراد هي الاكلة المفضلة عند السعوديين https://t.co/zNAJrEhN2L
لكن متخصصين حذروا من أكل الجراد الذي تتم مكافحته باستخدام المبيدات، فقد يعرض من يتناوله للتسمم بهذه المبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.
وأثارت الوجبة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن قرفهم من الجراد الذي يعتبر حشرة مقززة مثل الصراصير، بينما أثنى آخرون عليه مؤكدين أنه لذيذ جدا.
#فيديو— تدري (@tadriuknow2) January 20, 2024
برغر الجراد وجبة لذيذة
يقبل عليها السعوديون
وجبة برغر الجراد تباع بنحو
دولارين فقط للوجبة
وتداول رواد مواقع التواصل
في #السعودية مقاطع لبيع
برغر الجراد بـ 50 ريالا
وينتشر بيع الجراد مع بداية
موسمه في السعودية خصوصا
في منطقة #القصيم#دولار#الجراد#تدري@alkhaleejpic.twitter.com/MbDSeYDZxP
اذا بتحبو برغر الجراد جبتلكن الوصفة 😂😂😂 رجعولي الشيف انطوان 😭😭😭 https://t.co/nAsONeT6pW— aboali (@aboali_0_fadi) January 18, 2024
المصدر: RT