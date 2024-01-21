وجبة طعام مقابل 50 ريالا تثير الجدل في السعودية (فيديو)

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع فيديوهات متداولة لوجبة جديدة في أسواق المملكة مقابل 50 ريالا.

"برغر الجراد"، هي أحدث صورة لتقديم الجراد كوجبة في السعودية، حيث ينتشر بيعه مع بداية موسم الجراد في مناطق مثل المدينة المنورة و القصيم.

الطريقة الافضل لتحضير برغر الجراد : pic.twitter.com/9BLMsgN4KY — الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـار (@khodor_ad30) January 19, 2024

ويتم غسل الجراد وتنظيفه في المرحلة الأولى، ثم يوضع في ماء ساخن نظيف، ويترك على النار لمدة ساعة. بعدها تؤخذ الحشرات لتُخلط مع البصل والفلفل، ثم تُنقل إلى الخبز مع إضافة كاتشب، كأي برغر لحم أو دجاج عادي.

برغر سعودي بطعم الجراد

الجراد هي الاكلة المفضلة عند السعوديين https://t.co/zNAJrEhN2L — شّ (@q6180s) January 20, 2024

لكن متخصصين حذروا من أكل الجراد الذي تتم مكافحته باستخدام المبيدات، فقد يعرض من يتناوله للتسمم بهذه المبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.

وأثارت الوجبة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن قرفهم من الجراد الذي يعتبر حشرة مقززة مثل الصراصير، بينما أثنى آخرون عليه مؤكدين أنه لذيذ جدا.

#فيديو

برغر الجراد وجبة لذيذة

يقبل عليها السعوديون



وجبة برغر الجراد تباع بنحو

دولارين فقط للوجبة



وتداول رواد مواقع التواصل

في #السعودية مقاطع لبيع

برغر الجراد بـ 50 ريالا



وينتشر بيع الجراد مع بداية

موسمه في السعودية خصوصا

في منطقة #القصيم#دولار#الجراد#تدري@alkhaleejpic.twitter.com/MbDSeYDZxP — تدري (@tadriuknow2) January 20, 2024

اذا بتحبو برغر الجراد جبتلكن الوصفة 😂😂😂 رجعولي الشيف انطوان 😭😭😭 https://t.co/nAsONeT6pW — aboali (@aboali_0_fadi) January 18, 2024

المصدر: RT