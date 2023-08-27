الأردن يكشف سبب تأخر مشروع كبير مع مصر والسعودية

أعلنت الحكومة الأردنية، عن التأخر في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع السعودية ومصر، لتحديد موعد من قبل الجانب السعودي لتوقيع الاتفاقيات وموعد آخر من الجانب المصري.

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وكشف تقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى انتظار تحديد موعد من قبل الجانب السعودي لتوقيع الاتفاقيات الثلاث، وانتظار تحديد موعد من قبل الجانب المصري لعقد الاجتماعات الخاصة بمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع.

وفي ذات السياق، فإن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد كشف عن مناقشات مع عمان لمضاعفة خط الكهرباء مع الأردن إلى 2000 ميجاوات، إبان اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية التي عقدت في عمّان، مطلع الشهر الحالي.

كما قالت الحكومة، في تقريرها الصادر حديثًا، إن دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء قد شهدت تأخرًا في منطقة العقبة الاقتصادية، على خلفية تأخر الشركة المعنية بإنجاز الدراسة وفقًا للموعد المحدد.

ونوهت بأنه تم مراجعة بنود قانون الكهرباء، وإعداد مسودة لقانون الكهرباء العام وعرضها على الشركاء خلال اجتماع لجنة الشراكة مع القطاع الخاص ويتم حاليًا استقبال أي ملاحظات من قبلهم على المسودة.

المصدر: وكالة عمون الأردنية