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كويتي يسيء إلى أمير سعودي ووزارة الداخلية الكويتية تتحرك

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كويتي يسيء إلى أمير سعودي ووزارة الداخلية الكويتية تتحرك
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شددت وزارة الداخلية الكويتية على أنها لا تقبل المساس بالعلاقة بين الكويت والسعودية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق من وجه إساءات عبر مواقع التواصل لوزير الداخلية السعودي.

يأتي ذلك، بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات من مواطن كويتي يهاجم فيها وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ما أثار ضجة كبيرة.

وتعليقا على الجدل الحاصل على مواقع التواصل، ردت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان مؤكدة أن "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة السعودية".

وأضافت أنه "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة.. تؤكد الوزارة أنه تمت إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأهابت الوزارة في بيانها "بعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة".

وكان مغردون قالوا إن المواطن الكويتي حامد تركي بويابس، هو من وجه الإساءة عبر السوشيال ميديا إلى وزير الداخلية السعودي، وأشاروا إلى أن السلطات ألقت القبض عليه.

المصدر: RT

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