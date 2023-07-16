كويتي يسيء إلى أمير سعودي ووزارة الداخلية الكويتية تتحرك

شددت وزارة الداخلية الكويتية على أنها لا تقبل المساس بالعلاقة بين الكويت والسعودية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق من وجه إساءات عبر مواقع التواصل لوزير الداخلية السعودي.

يأتي ذلك، بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات من مواطن كويتي يهاجم فيها وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ما أثار ضجة كبيرة.

أمير ابن أمير ابن أمير من نسل موحد هذه الأرض المباركة المملكة العربية السعودية، ومن أسرة ملكية يعرفها القاصي والداني #آل_سعود 🇸🇦



الإساءة لهذه الأسرة أو أي فرد بها، تعني الإساءة لنا جميعا كمجتمع سعودي، لا نرضى على الحكام ولا على الأمراء 💚



قواك الله وأعانك وحفظك، سمو وزير… pic.twitter.com/b8gCqzWXaQ — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) July 15, 2023

السعودية وحكامها وشعبها خط أحمر بالنسبة لنا ، لا نرضى لأي مريض وتافه أن يتعرض لها لكي يبحث عن الشهره والترند ، ولكن وزارة الداخلية قامت بالواجب ولا قصرت #عبدالعزيز_بن_سعود_بن_نايف#وزير_الداخليه_السعوديpic.twitter.com/Wl2y9kRkBd — ناصر سالم الهاجري 🇰🇼 (@ALHAJRINASER) July 16, 2023

وتعليقا على الجدل الحاصل على مواقع التواصل، ردت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان مؤكدة أن "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة السعودية".

وأضافت أنه "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة.. تؤكد الوزارة أنه تمت إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأهابت الوزارة في بيانها "بعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة".

وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة



بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء الى احد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة



تؤكد الوزارة انه… pic.twitter.com/VSEKQvE8X7 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 15, 2023

وكان مغردون قالوا إن المواطن الكويتي حامد تركي بويابس، هو من وجه الإساءة عبر السوشيال ميديا إلى وزير الداخلية السعودي، وأشاروا إلى أن السلطات ألقت القبض عليه.

المصدر: RT