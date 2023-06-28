محمد بن زايد والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك

تبادل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، التهاني بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين أعربا عن أطيب التمنيات بهذه المناسبة المباركة سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.

هذا واحتفلت معظم الدول الإسلامية حول العالم بقدوم عيد الأضحى المبارك لسنة 1444 هجرية.

المصدر: وام