"سرايا القدس" تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنين وسط اشتباكات عنيفة (فيديوهات)

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي.

وقالت "سرايا القدس" - كتيبة جنين: "تمكن مقاومونا من اسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال في مخيم جنين".

وأضافت: "بعون الله وقوته مجاهدونا يتمكنون من استهداف تمركز لعدد من جنود الاحتلال بصليات من الرصاص محققين إصابات مباشرة في صفوفهم".

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم، وقتله شابا فلسطينيا، وإصابة آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية