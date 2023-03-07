الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين إثر عدوان إسرائيلي على جنين (فيديوهات)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، لافتة إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأعلنت الصحة الفلسطينية "استشهاد محمد وائل غزاوي ( 26 عاما ) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في جنين".

وأشارت إلى أن الإصابات برصاص الاحتلال جراء عدوانه على جنين بلغت 3 إصابات، بينها إصابة خطيرة في الصدر في مستشفى جنين الحكومي، وإصابتين بحالة متوسطة في الفخذ والكتف في مستشفى ابن سينا التخصصي.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش نفذت نشاطا عسكريا في مخيم جنين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى وقوع اشتباك مسلح بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في جنين، لافتة إلى أنه "تم تصفية 4 مسلحين بينهم منفذ عملية حوارة".

وبينت هيئة البث الإسرائيلية أن "قوات الجيش الإسرائيلي والشين بيت حاولت إلقاء القبض على منفذ هجوم قتل الأسبوع الماضي الأخوين هيليل ويجل يانيف زال في حوارة، وأنه قتل في العملية 4 مسلحين، ومن المحتمل أن يكون أحدهم هو المنفذ".

في حين أن تقديرات جديدة للجيش الإسرائيلي بخصوص العملية في جنين أوردت أنه لا تأكيد نهائي بأن منفذ عملية حوارة قد تم تصفيته بالفعل.

وذكرت القناة "12" العبرية أنه تم اعتقال مطلوبين اثنين في نابلس.

المصدر: RT