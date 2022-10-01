لبنان يتسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي حول اقتراحات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، رسالة خطية من الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

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وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون استقبل السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الأمريكي الأمريكي، أموس هوكشتاين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأشارت الرئاسة إلى أن "عون اتصل بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في عرض الوسيط الأمريكي هوكشتاين، وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت".

الرئيس عون استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الاميركي اموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية pic.twitter.com/vQL7WDcpK2 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 1, 2022

المصدر: RT