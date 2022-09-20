مسؤول إسرائيلي: نقدم تنازلات لصالح لبنان في ترسيم الحدود درءا للتصعيد

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يدلين، إن إسرائيل تقدم تنازلات لصالح لبنان بترسيم الحدود، حتى تساعد اللبنانيين على الخروج من أزمتهم ودرءا لخطر التصعيد.

وأكد يدلين أن "إسرائيل تبدي اللين فيما خص ترسيم الحدود البحرية، لأننا نرغب في أن يكون لدينا جيران غير عالقين في وضع ليس لديهم فيه ما يخسرون، نحن لا نريد غزة في لبنان"، مشيرا إلى "الدور البارز الذي يؤديه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في هذه القضية، ما يدل على حقيقة سيطرته على ما يحدث في لبنان سياسيا وعسكريا. ومن المعقول أن يدفع اللبنانيين والإسرائيليين إلى مكان لا يريده الطرفان".

وأوضح يدلين أن" إسرائيل اليوم قبلت الخط اللبناني ولذلك فلا مكان لمطالب نصر الله التي يحددها بمنطقة رأس الناقورة. نحن نطالب بالحصول على تعويض مالي لقاء منطقة المياه الاقتصادية في رأس الناقورة وكل ما يوجد جنوب مساحة قانا"، مضيفا: "نحن نصر على هذه الأمور، وهنا نصر الله يحاول التشويش. فلنعط الأمريكيين عدة أيام، بل أنا مستعد لأعطيهم أسابيع، ولكن ليس أكثر من ذلك".

وأكد أن حقل كاريش "هو مكان إسرائيلي خالص وعلينا أن نضخ الغاز من هناك. في اللحظة التي تتنازل فيها لنصر الله مرة واحدة عليك أن تضع حدودا، لأنه بحال تدهور الوضع باتجاه حرب حتمية، فإننا نضع بمعرفتنا أننا قمنا بكل ما نستطيع لمنعها".

المصدر: i24news