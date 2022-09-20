لابيد: نؤمن أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري مع لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن "إسرائيل تؤمن بأنه من الممكن، بل ويجب التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل، بما يخدم مصالح مواطني كلا البلدين".

وشدد على أن "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، موجها الشكر إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين على "عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة للتوصل إلى اتفاق".

وأكد لابيد أن "لا علاقة لاستخراج الغاز من منصة كاريش بالمفاوضات، حيث ستبدأ المنصة في استخراج الغاز دون تأخير حين سيكون هذا الأمر ممكنا".

إسرائيل تشكر الوسيط الأمريكي على عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة للتوصل إلى اتفاق.



لا علاقة لاستخراج الغاز من منصة كاريش بالمفاوضات، حيث ستبدأ المنصة في استخراج الغاز دون تأخير حين سيكون هذا الأمر ممكنا. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) September 20, 2022

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، أعلن يوم أمس الاثنين، أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل باتت بمراحلها الأخيرة، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة بمنطقته الاقتصادية.

المصدر: RT