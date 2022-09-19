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ميشال عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل باتت في مراحلها الأخيرة

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ميشال عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل باتت في مراحلها الأخيرة
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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل باتت بمراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة بمنطقته الاقتصادية.

وخلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، قال عون إن التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم، معربا عن أمله في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب.

وفيما جدد عون التأكيد على التزام لبنان بالقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، أشار إلى أهمية تطبيق كل مندرجاته.

وشدد على أن "التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والجيش اللبناني أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود"، لافتا إلى وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين.

المصدر: RT

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