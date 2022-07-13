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اتحاد قبائل سيناء يكشف عن نتائج عملية نفذها إلى جانب الجيش المصري (فيديو)

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اتحاد قبائل سيناء يكشف عن نتائج عملية نفذها إلى جانب الجيش المصري (فيديو)
مقتل إرهابيين والقبض على اثنين آخرين في سيناء
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قتل عنصران إرهابيان وتم القبض على اثنين آخرين، بعملية أمنية قام بها عناصر اتحاد قبائل سيناء وتشكيلات قتالية من القوات المسلحة المصرية، وفق ما أعلنه "اتحاد قبائل سيناء".

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ونشر اتحاد قبائل سيناء بيانا جاء فيه: "قام أبطالنا من اتحاد قبائل سيناء وتشكيلات قتالية من القوات المسلحة المصرية وبتغطية كاملة من نسور الجو للقوات الجوية بتمشيط وتطهير أخطر البؤر الارهابية خطورة في منطقة وسط سيناء".

وأضاف البيان: "تم العثور على معمل لتصنيع المقذوفات والصواريخ البدائية ودانات الـ آر بي جي، مع نقاط تخزين مؤونة وسبل الاعاشة للعناصر التكفيرية، في حملة هي الأكبر من نوعها في تلك المنطقة".

وتابع البيان: "بالاضافة إلى العديد من المفآجات السارة الأخرى، التي ستعلن عنها جهات انفاذ القانون".

المصدر: RT

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