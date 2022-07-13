اتحاد قبائل سيناء يكشف عن نتائج عملية نفذها إلى جانب الجيش المصري (فيديو)

قتل عنصران إرهابيان وتم القبض على اثنين آخرين، بعملية أمنية قام بها عناصر اتحاد قبائل سيناء وتشكيلات قتالية من القوات المسلحة المصرية، وفق ما أعلنه "اتحاد قبائل سيناء".

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ونشر اتحاد قبائل سيناء بيانا جاء فيه: "قام أبطالنا من اتحاد قبائل سيناء وتشكيلات قتالية من القوات المسلحة المصرية وبتغطية كاملة من نسور الجو للقوات الجوية بتمشيط وتطهير أخطر البؤر الارهابية خطورة في منطقة وسط سيناء".

وأضاف البيان: "تم العثور على معمل لتصنيع المقذوفات والصواريخ البدائية ودانات الـ آر بي جي، مع نقاط تخزين مؤونة وسبل الاعاشة للعناصر التكفيرية، في حملة هي الأكبر من نوعها في تلك المنطقة".

وتابع البيان: "بالاضافة إلى العديد من المفآجات السارة الأخرى، التي ستعلن عنها جهات انفاذ القانون".

الفئران اللى فى الجحور مش هنسيبها فى الجحور يا هنجبرها تخرج و نخلص عليها يا هندخلها أحنا جوه جحورها و نخلص عليها ومهما يقع مننا أبطال لا هنرجع ولا هنوقف تطهير ولا هنسامح بشبر يكون فيه تكفيرى واحد و قسماً بالله لكل نقطة دم تنزل من راجل فينا ليطير قصادها رقاب من الخونة .. pic.twitter.com/WwzlK02s4B — اتحاد قبائل سيناء (@SinaiTribes) July 13, 2022

المصدر: RT