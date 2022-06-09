الإمارات.. السيطرة على حريق ضخم شب بمصنع أصباغ في الشارقة
GOVERNMENT OF DUBAI MEDIA OFFICE / AFP
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تمكنت فرق الدفاع المدني في إمارة الشارقة الإماراتية الخميس من السيطرة على حريق نشب في مصنع أصباغ بمنطقة الحمرية في الشارقة.
وقال مصدر بإدارة الدفاع المدني بالشارقة إن الحريق شب في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بالتوقيت المحلي، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء ومنع امتداده للمواقع المجاورة للمصنع.
وحسب المصدر، فقد خلف الحريق أضرارا مادية في المكان وتسبب في احتراق بعض المعدات والمواد دون وقوع إصابات أو حالات اختناق، وتم تسليم الموقع للمختبر الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
المصدر: "البيان"