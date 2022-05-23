السيسي يصدر توجيهات بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بتعزيز الجهود الحكومية ومتابعة مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى البلاد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن "الرئيس السيسي أجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمد شاكر ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس محمد يحيى زكي، وبحث معهم مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة".

وأضاف: "جرى خلال الاجتماع، بحث الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42%، وذلك في ضوء ما تزخر به مصر من إمكانات من الطاقة النظيفة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية".

وتابع: "وجه السيسي بتعزيز الجهود في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة"، مشيرا إلى أن "مصر ستصبح بعد ذلك مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية".

وقال: "وجه الرئيس المصري كذلك، بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخاصة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة، ودراسة زيادة القدرات من مولدات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد".

وأوضح أنه "خلال الاجتماع، تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر".

وشهد الاجتماع كذلك، عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

المصدر: "مصراوي"