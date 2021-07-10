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السيسي يوجه بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين

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السيسي يوجه بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين
Reuters
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة.

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وتهدف هذه الاستراتيجية إلى امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب.

واجتمع السيسي اليوم السبت مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة".

واستعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.

المصدر: "اليوم السابع"

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