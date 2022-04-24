مصر والإمارات توقعان مذكرتي تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وقعت مصر والإمارات مذكرتي تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أنه جرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة وشركة "حسن علام للمرافق".

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وأضافت أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين كل من صندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية وشركة "حسن علام للمرافق".

وأكدت أنه بموجب مذكرتي التفاهم، ستشكل شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" ائتلافا استراتيجيا يطمح لتطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط، على مراحل مختلفة تمتد حتى عام 2030، لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 غيغاوات.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري