السيسي يناقش استغلال موارد مصر

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وفد شركة إيني الإيطالية للبترول تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، بأن الرئيس المصري ثمن خلال اللقاء الشراكة القائمة مع شركة "إيني" الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وموجهاً بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

من جهته، أكد رئيس شركة "إيني" الإيطالية على ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوي العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، لاسيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وقد استعرض "ديسكالزي" تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، وذلك بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حالياً، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط وذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

كما تم أيضاً عرض إسهامات شركة إيني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

المصدر: الشروق