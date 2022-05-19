مصر.. السبت المقبل موعد أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك بتهمة النصب على مواطنين

تنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية في مصر يوم السبت في أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح المواشي" و6 آخرين، بتهمة النصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بمحافظة أسوان.

وكانت جهات التحقيق أصدرت قرارا بحبس مصطفى البنك المعروف إعلاميا بـ"مستريح أسوان" وآخرين، على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين، بدعوى استثمارها بغير ترخيص.

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وتلقت جهات التحقيق في مطلع شهر مايو الحالي، عدة بلاغات من عدد من المواطنين تشير إلى استيلاء مصطفى البنك وآخرين على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة الماشية، بوعود منحهم أرباحا مقابل تلك التجارة.

وأوضحت جهات التحقيق أن البنك استولى على 9 ملايين جنيه من ضحاياه، وتهرب من سداد الأرباح التي وعد بها، فقررت التحفظ على 447 ماشية ضبطت بمزرعة يملكها، وحرر ما يزيد عن 800 بلاغ ضد المتهم.

كما أصدرت جهات التحقيق أمرا بالتحفظ على أموال "مستريح أسوان" ومنعه من التصرف فيها على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء توظيفها.

وأخطرت جهات التحقيق البنوك المصرية بقرارها بمنع مصطفى البدري، وشهرته "مصطفى البنك" والمعروف بـ"مستريح أسوان"، من التصرف في أمواله الشخصية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري