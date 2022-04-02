غانتس: لا إمكانية لتطبيق خطوات تحسين جودة الحياة بالضفة الغربية وغزة في ظل التدهور الأمني

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه لا يمكن تنفيذ الخطوات التي تهدف لتحسين الحياة والاقتصاد بالضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في ظل التدهور الأمني.

وقال غانتس في رسالة مسجلة عبر صفحة منسق الحكومة الإسرائيلية: "لن تقبل إسرائيل بوقوع اعتداءات على أراضيها، الجهات الأمنية المختصة تنظر حاليا في الخطوات الممكن اتخاذها تجاه السكان الفلسطينيين خلال شهر رمضان مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية".

وأضاف: " نشهد فترة صعبة من الهجمات وهو واقع لا يمكننا التسليم به ونعمل في مواجهته بقوة وبحزم".

وتابع: "في الفترة الأخيرة نروج بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لسلسلة من الخطوات التي تهدف الى تحسين جودة الحياة والاقتصاد في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، لكن في ظل الوضع الأمني المتدهور لن نستطيع مواصلة العمل على تطبيقها إلا بعودة الهدوء وعودة الاستقرار الأمني".

المصدر: "معا"