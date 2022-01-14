رئيسي: مراقبة الوضع في المنطقة من قبل القوات المسلحة الإيرانية ضروري

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السعي لرفع العقوبات، مشيرا إلى أن "اليقظة ومراقبة الوضع في المنطقة من قبل قواتنا المسلحة أمر ضروري".

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وقال رئيسي، في كلمة أمام جموع من المواطنين في محافطة خوزستان ليل أمس، إن "قواتنا المسلحة تشكل في الواقع مأمنا وملاذا آمنا للناس ليس في القول والشعارات بل بالفعل وهذا يدعوا للفخر".

وأضاف: "حاليا لا نواجه حربا في المنطقة لكن اليقظة ورصد الأوضاع من قبل قواتنا المسلحة تعد ضرورة إقليمية".

وأكد أن "قوات الحرس الثوري الإيراني تحمي حدودنا المائية والجوية، بصورة مميزة خاصة أمام القوات الأمريكية التي أتت إلى المنطقة، وشاهدنا سابقا جزء من هذه البسالة في احتجاز القوات الأمريكية التي تعتدي على المنطقة والحدود".

من جهة أخرى، وفي تغريدة عبر موقع "تويتر"، أكد رئيسي أن "السعي لرفع العقوبات مدرج ضمن أهم أجندة للحكومة، لكن رغم ذلك الحكومة لم تؤجل جهودها لإفشال العقوبات ولم تربطها بالمفاوضات".

هر چند پیگیری برای رفع تحریم‌ها دستور کار جدی دولت است، اما در دولت سیزدهم تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده، به نحوی که امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت ما به قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است. — سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) January 13, 2022

وأضاف: "اليوم وفي ظل العقوبات، ارتفع حجم مبيعاتنا من النفط بشكل كبير ما أنهى قلقنا بهذا الشأن، والعائدات النفطية بدأت تعود إلى البلاد".

المصدر: RT