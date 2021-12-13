رئيسي: اجواء إعلامية كاذبة أثيرت حول تصديرنا بعض البضائع إلى الدول المجاورة

نفى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الأحد، أنباء متداولة عن تصدير إيران بعض البضائع إلى الدول المجاورة، واصفا إياها بـ"الكاذبة".

وقال رئيسي: "يجب متابعة الصادرات مع الانتباه الى احتمالات سعي بعض الأطراف لتخريب أجواء التعاون مع دول الجوار".

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن مشروع ميزانية العام المقبل للبلاد، يستهدف نموا قدره 8%.

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وأضاف رئيسي: "لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة"، مشددا على أن "خطنا الأحمر هو نقص الميزانية والاستدانة من المصارف".

وتابع: "هدفنا في مشروع ميزانية العام القادم تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

المصدر: RT

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