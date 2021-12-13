رئيسي: اجواء إعلامية كاذبة أثيرت حول تصديرنا بعض البضائع إلى الدول المجاورة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxyg
نفى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الأحد، أنباء متداولة عن تصدير إيران بعض البضائع إلى الدول المجاورة، واصفا إياها بـ"الكاذبة".
وقال رئيسي: "يجب متابعة الصادرات مع الانتباه الى احتمالات سعي بعض الأطراف لتخريب أجواء التعاون مع دول الجوار".
كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن مشروع ميزانية العام المقبل للبلاد، يستهدف نموا قدره 8%.
وأضاف رئيسي: "لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة"، مشددا على أن "خطنا الأحمر هو نقص الميزانية والاستدانة من المصارف".
وتابع: "هدفنا في مشروع ميزانية العام القادم تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.