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رئيسي: اجواء إعلامية كاذبة أثيرت حول تصديرنا بعض البضائع إلى الدول المجاورة

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رئيسي: اجواء إعلامية كاذبة أثيرت حول تصديرنا بعض البضائع إلى الدول المجاورة
AP
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نفى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الأحد، أنباء متداولة عن تصدير إيران بعض البضائع إلى الدول المجاورة، واصفا إياها بـ"الكاذبة".

وقال رئيسي: "يجب متابعة الصادرات مع الانتباه الى احتمالات سعي بعض الأطراف لتخريب أجواء التعاون مع دول الجوار".

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن مشروع ميزانية العام المقبل للبلاد، يستهدف نموا قدره 8%.

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وأضاف رئيسي: "لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة"، مشددا على أن "خطنا الأحمر هو نقص الميزانية والاستدانة من المصارف".

وتابع: "هدفنا في مشروع ميزانية العام القادم تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

المصدر: RT
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