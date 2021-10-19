وكالة: اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرتين عراقيتين إثر خلاف كروي يخلف 4 قتلى (فيديو)

أفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصدر أمني عراقي بمقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح في نزاع عشائري بمحافظة ذي قار في جنوب البلاد، إثر خلاف اندلع بعد مباراة لكرة القدم.

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ونقلت "الأناضول" عن المصدر، وهو ضابط في شرطة المحافظة، قوله إن "خلافا اندلع بين شباب خلال المشاركة في مباراة محلية لكرة القدم بمنطقة الكعيكة في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، تطور لاحقا إلى نزاع مسلح"، مشيرا إلى أن "النزاع المسلح اندلع بين عشيرة آل شدود وعشيرة آل زبيد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة، وشارك فيه مئات المسلحين، ما تسبب بمقتل 4 من الطرفين وإصابة 9 آخرين بجروح".

وكشف المصدر لـ"الأناضول" أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة في مسعى لاحتواء الموقف واستعادة الأمن، بعد أن فشلت الوساطات في إنهاء القتال بين مسلحي العشيرتين".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق هذه الاشتباكات.

وبشأن حادث مسلح آخر أكدت قناة "السومرية" العراقية، نقلا عن مصدر أمني، اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية إطلاق نار في منطقة تقع جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المصدر لـ"السومرية"، أن مشاجرة مسلحة وقعت مساء أمس الاثنين ضمن منطقة الدورة بجنوب بغداد. وقد تدخلت القوات الأمنية العراقية على الفور، و"تم اعتقال ثلاثة أشخاص من مطلقي العيارات النارية".

المصدر: "الأناضول" + "السومرية"