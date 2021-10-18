قيادة العمليات العراقية تعلق على تهديد بـ"قصف الإمارات"

ردت قيادة العمليات المشتركة العراقية على تهديد صحفي مقرب من "الحشد الشعبي" بقصف الإمارات لـ"تدخلها" في الانتخابات البرلمانية قائلة إنها لن تسمح بمهاجمة أي دولة من أراضي العراق.

وصرح المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة "شفق نيوز" العراقية، اليوم الاثنين: "لا يمكن أن نسمح بأن يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والمنطقة وكل دول العالم، وهذه توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، كما لن نسمح بأن يكون هناك اعتداء على العراق من أي دولة كانت".

وأضاف الخفاجي: "لن نسمح بأي تجاوز على القوات العراقية، كما لن نسمح بحصول تجاوز على العراق، ونحن كمؤسسة أمنية نعمل على حماية العراق من أجل وحدته وسلامته".

وسبق أن قال الصحفي المقرب من فصائل "الحشد الشعبي"، أحمد عبد السادة، خلال لقاء تلفزيوني، إن هناك إمكانية تنفيذ هجوم صاروخي على الإمارات لتلاعبها بنتائج الانتخابات العراقية وتسببها بهزيمة تحالف "الفتح".

وتابع: "التصعيد ضد نتائج الانتخابات الحالية، بدأ بالاعتراض السياسي، ثم بالإجراءات القانونية، وصولا إلى التصعيد الشعبي، والتظاهرات... التصعيد سيصل إلى قصف دولة الإمارات بالطائرات المسيرة، والصواريخ الذكية، انطلاقا من الأراضي العراقية، بسبب تدخلها في الشأن الانتخابي العراقي".

وشهد العراق احتجاجات واسعة على خلفية ما يعتبرها المتظاهرون وقادتهم تلاعبا بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة خاصة هزيمة تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي قود فصائل "الحشد الشعبي".

المصدر: "شفق" + وسائل إعلام عراقية