وزير الخارجية السعودي يناقش مع السفير القطري "المسائل المشتركة"

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تمت مناقشة تطورات إقليمية ودولية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، استقبل بالرياض سفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية.

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات"، كما ناقش الطرفان "التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة "واس" أن أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، استقبل في مكتبه بقصر الحكم، السفير القطري لدى البلاد، وجرى خلال الاستقبال تبادل "الأحاديث الودية".

من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مقتضب إن اللقاء تناول "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين".

المصدر: "واس" + "الخليج أونلاين"