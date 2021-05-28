مظاهرة "مليونية" في واشنطن غدا السبت للدعوة لــ"معاقبة إسرائيل"

تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأمريكية العاملة في الولايات المتحدة لتنظيم مظاهرة "مليونية"، يوم غد السبت، في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

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وستجري المظاهرة تحت عنوان "معاقبة وردع إسرائيل"، وتنديدا بجرائم الجيش الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها الحرب على قطاع غزة، التي انتهت الجمعة الماضية، حسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقالت وكالة "وفا" إن تلك المؤسسات مستمرة في حشد الجماهير لهذه المظاهرة المليونية، بعد نجاحها الكبير في حشد عشرات الآلاف خلال المظاهرات التي نظمت إبان الحرب على قطاع غزة واقتحامات المسجد الأقصى، في العديد من المدن الأمريكية، أبرزها في نيويورك وشيكاغو وديربورن وتكساس وسان فرانسيسكو.

ووجهت المؤسسات دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال أعضاء المؤسسات نفسها للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة، بجانب الناشطين والمدافعين عن الحق الفلسطيني في المجتمع الأمريكي.

وقال المهندس مرجان أبو محمود، أحد المنظمين للمظاهرة من ولاية تكساس: "إن التحضيرات ما زالت مستمرة لحشد أكبر تجمع فلسطيني تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن لصالح القضية الفلسطينية، حيث من المتوقع أن تزحف الجاليات الفلسطينية صوب العاصمة واشنطن يوم السبت المقبل للتنديد بجرائم الاحتلال، وإيصال رسالة للإدارة الأمريكية بأن القدس والمسجد الاقصى خط أحمر لكل العرب والمسلمين، وضرورة إيقاف المساعدات العسكرية الأمريكية عن دولة الاحتلال التي تستخدمها في جرائمها ضد أبناء شعبنا".

المصدر: وكالة "وفا"