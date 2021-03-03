 
مباشر
عاجل
المدعون في المحكمة الجنائية الدولية يعلنون أنهم سيفتحون تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

قتيل وجرحى بانفجار سيارة في ريف حلب

أخبار العالم العربي

قتيل وجرحى بانفجار سيارة في ريف حلب
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pw4o

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في منطقة جنديرس بريف محافظة حلب السورية جراء انفجار عبوة كانت مزروعة بسيارة.

 وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار حدث في مركز البلدة التابعة لمدينة عفرين شمال سوريا، والتي تسيطر عليها تنظيمات مدعومة من تركيا.

قتيل وجرحى بانفجار سيارة في ريف حلب
فيسبوك

وكان عدد من الأشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في البلدة الواقعة شمال حلب.

إقرأ المزيد
إصابات بانفجار سيارة مفخخة في ريف حلب
إصابات بانفجار سيارة مفخخة في ريف حلب

كما شهدت البلدة في يناير الماضي انفجار سيارة مفخخة أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين.

المصدر: وسائل إعلام سورية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا