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اتفاق فلسطيني أردني على آلية جديدة للسفر

أخبار العالم العربي

اتفاق فلسطيني أردني على آلية جديدة للسفر
Reuters
عمان، أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة فلسطين لدى الأردن أنها اتفقت مع السلطات المختصة بالمملكة على آلية جديدة لتسهيل سفر "مواطنينا من الجسر إلى مطار الملكة علياء الدولي ترانزيت".

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وبحسب الاتفاق، وفق بيان للخارجية اليوم الجمعة، "يستطيع 500 مواطن السفر من جسر الملك حسين، إلى المطار ترانزيت يوميا"، مشيرة إلى أنه يشترط على المسافر أن يحصل على تذكرة سفر سارية تمكنه من السفر على أية خطوط يريدها، وأن يكون موعد سفره في وقت مناسب من اليوم الذي يعبر فيه الجسر، وعلى أن يكون المسافر حاصلا على شهادة خلو من فيروس كورونا "PCR" قبل موعد السفر بــ48 ساعة، من أحد مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية وليس غيرها.

وأوضحت الخارجية أنه يتم تطبيق هذه الآلية الجديدة يوم الأحد المقبل والاثنين.

وقالت الوزارة إنها ستعلن عن أية مستجدات تتعلق بتطبيق هذه الآلية للأيام اللاحقة للأحد والاثنين.

وبناء على هذا الاتفاق أعلنت الوزارة توقف العمل بآلية العمل السابقة خاصة ما يتعلق بالتسجيل على المنصة الخاصة بوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

المصدر: معا

 

 

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