اتفاق أردني فلسطيني لفتح جسر الملك حسين مؤقتا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين إن المحادثات مع الأردن تكللت بالنجاح، وسيتم بدء دخول العالقين الفلسطينيين من الأحد المقبل، بقدرة فحص واستيعاب يومية تصل لـ 500 مواطن عالق.

وأضافت الخارجية في بيان، مساء الأربعاء، إن عملية عودة العالقين ستستمر من يوم الأحد حتى انتهاء أعداد العالقين المسجلين وفق قوائم الوزارة وسفارة فلسطين لدى الأردن.

وأشارت إلى أنها "استكملت كافة الجهود المطلوبة عبر فريق العمل المصغر لديها وفريق سفارتنا في الأردن "في متابعة تفاصيل أمر العالقين في الأردن الشقيق، وعبر التنسيق الكامل معهم تمكنا من إنهاء جميع الترتيبات المتعلقة بعودتهم، بعد استكمال عملية التنظيم الأولى من تلقي مئات الاتصالات والرد على استفسارات الفلسطينيين العالقين على مدار الساعة وترتيب وتنظيم كشوفاتهم من أسماء وأرقام هواتف وجوازات سفر وعناوين إقامة".

وشددت الخارجية في بيانها على أن هذا الجهد برمته تم بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء، وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، وأشارت إلى أن هذه خطوة أولى مع الجانب الأردني حتى تتمكن اللجنة الوزارية من الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي التمكن من إعادة بقية العالقين في دول العالم عبر مطار الملكة علياء الدولي في عمان.

المصدر: وكالة وفا