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انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة رأس العين السورية

أخبار العالم العربي

انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة رأس العين السورية
Reuters
بلدة رأس العين السورية المتاخمة لتركيا، أرشيف
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نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر أهلية، اليوم الجمعة، قولها، إن سيارة مفخخة انفجرت على حاجز لفصائل موالية لتركيا في قرية تل الجنب غرب مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا.

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وأفادت معلومات، لم يتم تأكيدها حتى اللحظة، بسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في قرية تل الجنب التابعة لبلدة المبروكة.

بدوره، أفاد المرصد السوري، بأن "سيارة ملغمة انفجرت بحاجز يتبع لفصيل "أحرار الشرقية" الموالي لتركيا في قرية مبروكة الواقعة غربي رأس العين ضمن الريف الشمالي لمحافظة الحسكة".

وأضاف المرصد، أن "الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جروح بعضهم خطيرة مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية".

المصدر: الإخبارية السورية+ المرصد

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