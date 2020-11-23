"سانا": عناصر تنظيمات إرهابية تدعمها تركيا نهبوا كنيسة في الحسكة السورية

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية في مدينة الحسكة، أن عناصر تنظيمات إرهابية تدعمها تركيا، أقدموا على نهب كنيسة مار توما في حي الكنائس بمدينة رأس العين.

وأشارت المصادر، إلى أن "المسلحين قاموا بسرقة الأثاث والمقتنيات المعدنية ومنها النحاسية والأجهزة الكهربائية من الكنيسة، بهدف تهريبها إلى الخارج".

وأكدت المصادر أن "القوات التركية والفصائل السورية المسلحة والمعارضة واصلت انتهاكاتها بحق أهالي القرى التابعة لمنطقة رأس العين وأقدمت بالتواطؤ مع عملائها في تلك القرى على الاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي الزراعية وسرقة المعدات والآلات الزراعية ومنع المزارعين من عملهم".

واستولى المسلحون التابعون لما يسمى "فرقة الحمزات" قبل أسبوعين بقوة السلاح على مئات الهكتارات في قرى الدويري ومساجد وتل البرم وطينة والحردانة بريف منطقة رأس العين.

المصدر: "سانا"