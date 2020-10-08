"مسد" يدعو لتحقيق مستقل في انتهاكات تركيا في مدينتي رأس العين وتل أبيض السوريتين

دعا مجلس "سوريا الديمقراطية"، إلى فتح تحقيق مستقل بالانتهاكات التي حصلت في مدينتي رأس العين وتل أبيض وعمليات الإعدام الميدانية، وتقديم الجناة إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم.

وجاء في بيان صدر عن "مسد": "يصادف الـ9 من أكتوبر الذكرى السنوية الأولى لبدء العدوان التركي ومرتزقة ما يسمى (الجيش الوطني السوري) على مدينتي رأس العين، وتل أبيض الآمنتين، مستخدمين كافة أنواع الأسلحة ومنها المحرمة دوليا كالقنابل الفسفورية راح ضحيتها المئات من مدنيين وعسكريين، وخلفت دمارا هائلا في المنطقة تحت مسمى نبع السلام".

وأضاف: "مكونات المنطقة من الأكراد، العرب، الأرمن، السريان الآشور، الشركس والتركمان كانوا أهدافا وما زالوا للحملة التركية، وعمدوا إلى تهجيرهم والتضيق على من تبقى فيهم بشتى الوسائل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز القسري التي طالت الأبرياء من نساء وشيوخ وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وتعذيبهم حتى الموت".

ودعا المجلس المؤسسات الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش والدول الفاعلة في الملف السوري كروسيا والولايات المتحدة، إلى العمل على إنهاء احتلال تركيا لمناطق الشمال السوري وإخراج الوافدين الدخلاء.

وطالب كذلك، بتأمين عودة آمنة للمهجّرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم وتعويض المتضررين، عملا بالمعاهدات الدولية وميثاق حقوق الإنسان ومعاهدة حماية المدنيين أثناء الحرب.

وشدد على أن التواجد التركي في عموم الشمال السوري، أضر بالنسيج السوري وجلب الويلات لشعب سوريا، فضلا عن استغلال شبابها واستخدامهم كمرتزقة على الجبهات التي تشعلها أنقرة والصراعات التي تؤججها في المنطقة.

المصدر: "مجلس سوريا الديمقراطية"