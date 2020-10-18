أول ظهور رسمي لزوجة سلطان عُمان.. وهاشتاغ "السيدة الجليلة" يجتاح "تويتر" (صور+ فيديو)
نشرت وسائل إعلام عمانية أول صور رسمية لعهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق، خلال تكريمها عددا من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا لزوجة سلطان عمان، وهي تمنح وسام الإشادة السلطانية للمكرمات، أمس السبت، في قصر البركة العامر بولاية السيب، القريب من العاصمة العمانية مسقط.
وأرفقت المنشورات بوسم #السيدة_الجليلة، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في موقع "تويتر" بالسلطنة.
Cheesecake 🍰. #السيدة_الجليلةpic.twitter.com/OTcvfOz4vZ— Thawab🌻 (@thax201) October 17, 2020
وتولت زوجة السلطان تسليم الأوسمة، حيث كرمت نحو 50 من الشخصيات النسائية البارزة في العديد من المجالات بالبلاد.
وأشادت في كلمتها بدور المرأة في المجتمع العماني، مشيرة لدور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد "الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي"، بحسب قولها.
كما تحدثت عن جهود العاملين في مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وقالت: "لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة".
•.. #السيدة_الجليلة ..•— M.Zaabanoot (@zaabanoot) October 17, 2020
حفظكم الله
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حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -ينعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العُمانية وقامت #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها – بتسليمهن .
🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/weuVwxXUIu
#السيدة_الجليلة:— أدب عُمان (@AdabOman) October 17, 2020
يباركها البهاء إذا أطلت
كأن الله لم يخلق سواها
وإِن وقفت تزيد الشمس نوراً
ويخجل من محياها سناها
تباركت الجليلة كل حين
وما تعبت عيون في حماها
حملت الشوق مقرون ببوحي
لعل البوح يصعد في سماها
وما فعل الجمال بنا وربي
بأنَّ جمالها يعلو هواها
لـ @HajerPagepic.twitter.com/oTJi4tLR6P
يا طلة هالمساء السعيد وبهجته♥️#السيدة_الجليلةpic.twitter.com/W9ViJBF6bl— شهدان (@shahadhanif) October 17, 2020
•.. #هيثم ..•— M.Zaabanoot (@zaabanoot) October 17, 2020
حفظكم الله #جلالة_السلطان
🇴🇲🇴🇲
•.. #عهد ..•
حفظكم الله #السيدة_الجليلةpic.twitter.com/WG6L146Jty
ظهور أول رائع ورفيع المستوى للسيدة الجليلة وهي تتفضل بتكريم ماجدات عمان نبارك لهن هذا التكريم المستحق وهو تشريف لكافة نساء عمان #السيدة_الجليلة#يوم_المرأة_العمانيةpic.twitter.com/PLHRLbN3Xa— 🇴🇲بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) October 17, 2020
المصدر: وكالات