أول ظهور رسمي لزوجة سلطان عُمان.. وهاشتاغ "السيدة الجليلة" يجتاح "تويتر" (صور+ فيديو)

نشرت وسائل إعلام عمانية أول صور رسمية لعهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق، خلال تكريمها عددا من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا لزوجة سلطان عمان، وهي تمنح وسام الإشادة السلطانية للمكرمات، أمس السبت، في قصر البركة العامر بولاية السيب، القريب من العاصمة العمانية مسقط.

وأرفقت المنشورات بوسم #السيدة_الجليلة، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في موقع "تويتر" بالسلطنة.

وتولت زوجة السلطان تسليم الأوسمة، حيث كرمت نحو 50 من الشخصيات النسائية البارزة في العديد من المجالات بالبلاد.

وأشادت في كلمتها بدور المرأة في المجتمع العماني، مشيرة لدور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد "الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي"، بحسب قولها.

كما تحدثت عن جهود العاملين في مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وقالت: "لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة".

•.. #السيدة_الجليلة ..•

حفظكم الله

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حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -ينعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العُمانية وقامت #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها – بتسليمهن .

🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/weuVwxXUIu — M.Zaabanoot (@zaabanoot) October 17, 2020

#السيدة_الجليلة:



يباركها البهاء إذا أطلت

كأن الله لم يخلق سواها

وإِن وقفت تزيد الشمس نوراً

ويخجل من محياها سناها

تباركت الجليلة كل حين

وما تعبت عيون في حماها

حملت الشوق مقرون ببوحي

لعل البوح يصعد في سماها

وما فعل الجمال بنا وربي

بأنَّ جمالها يعلو هواها



لـ @HajerPagepic.twitter.com/oTJi4tLR6P — أدب عُمان (@AdabOman) October 17, 2020

ظهور أول رائع ورفيع المستوى للسيدة الجليلة وهي تتفضل بتكريم ماجدات عمان نبارك لهن هذا التكريم المستحق وهو تشريف لكافة نساء عمان #السيدة_الجليلة#يوم_المرأة_العمانيةpic.twitter.com/PLHRLbN3Xa — 🇴🇲بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) October 17, 2020

المصدر: وكالات