السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الرئيس المصري في منشور على صفحته بـ"فيسبوك": "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوى العالم لصالح الإنسانية جمعاء، حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي أنه خضع وزوجته لفحوصات الفيروس وبانتظار نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، بكورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية