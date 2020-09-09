الخطوط الجوية المغربية تستأنف رحلاتها من 17 دولة لجلب السياح!

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية عن البدء بإجراء رحلات للأجانب غير المقيمين في المغرب، والقادمين من دول لا تحتاج تأشيرة دخول، وهي 17 دولة.

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وأوضحت الشركة أنه يمكن حجز رحلات للدخول إلى المغرب، بالنسبة لمواطني الدول التي لا تحتاج لتأشيرة مع المغرب، وللحاصلين على دعوة من شركة أو حجز فندقي.

وستسمح هذه الرحلات للأجانب الذين يملكون حجوزات فندقية بالدخول إلى المغرب، وذلك من 17 دولة، وهي فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الإمارات، السعودية، تونس، السنغال، ساحل العاج وموريتانيا .

وأكدت الشركة على أن الفحوص المخبرية المرتبطة بكورونا PCR، ضرورية وشرط أساسي للدخول للبلاد، ويجب أن لا تتجاوز مدة التحليل 48 ساعة.

أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة فهم معفيون من التحليل.

و نظرًا لضرورة احترام الاحتياطات الصحية الصادرة عن السلطات، فإن فحوصات الكشف عن COVID-19 ضرورية. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) September 6, 2020

المصدر: الخطوط الجوية الملكية