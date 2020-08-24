الجزائر.. إصابات كورونا تستقر تحت معدل الـ400

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، تسجيل 11 وفاة و398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وتشير الأرقام المسجلة إلى استمرار انخفاض معدل الإصابات تحت الـ400 يوميا.

وحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فإن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 41858، فيما ارتفع العدد الكلي للوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 1446 وفاة.

كما تم تسجيل 227 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 29369 حالة، بينما يتواجد 37 مريضا داخل وحدات العناية المركزة.

المصدر: RT