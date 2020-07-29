الكويت تمنع مواطنيها والمقيمين من السفر والقدوم من 7 دول

أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، يوم الأربعاء، عن السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت.

واستثنت السلطات الكويتية المسافرين القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.

والشهر الماضي، قال المكتب الإعلامي للحكومة إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من مطلع الشهر المقبل بعد تعليقها في مارس بسبب الجائحة.

السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من الدول التالية:

• بنعلاديش

• الفلبين

• الهند

• سريلانكا

• جمهورية باكستان الإسلامية

• الجمهورية الإسلامية الإيرانية

• جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية#CGCKuwaitpic.twitter.com/hDZMCiFdxS — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) July 29, 2020

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد نصحت مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة في بيان على "تويتر" بأن هذه الإرشادات جاءت في ظل استمرار انتشار العدوى رغم التدابير والتعليمات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.

وأظهر استطلاع رأي أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشا حادا في 2020 قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.

ويتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج الست بنسبة 6.1 بالمئة في 2020 ثم يسجل نموا بنسبة 2.5 المئة في العام المقبل.

المصدر: وكالات