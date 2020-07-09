بعد استغاثة نجمة مشهورة بالسيسي.. تطور جديد في قضية "أبراج زايد" بمصر

شهدت أزمة "أبراج زايد" بمدينة الشيخ زايد في مصر تطورات جديدة، حيث ظهرت مستندات تؤكد إخطار ومخاطبة وزارة الطيران المدني بشأن إقامة المشروع المثير للجدل.

وأشارت الوثائق إلى أن المحضر أبلغ وزير الطيران المدني، بالحضور أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاستماع لطلبات الأهالي.

وفي وقت سابق، أطلقت الفنانة المصرية إنعام سالوسة صرخة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، قالت فيها: "أنا مواطنة مصرية أشكو إليك، وقضيتي لا تخصني وحدي بل تخص آلاف الأسر ممن يسكنون في مدينة الشيخ زايد التي ستصبح مدينة نصر ببناء أبراج من 20 دورا بالمخالفة للقانون، ورفعنا قضية ولكنها رفضت شكلا بعد عام وأكثر من التقاضي".

وأضافت الفنانة أنها وأهالي الشيخ زايد "طلبوا ردا من وزير الطيران كونها قريبة من مطار سفنكس، وهل هناك تعارض؟ ولكن دون استجابة"، مشيرة إلى أنه "تم تسليم الحديقة المركزية للمدينة للمستثمر وضمها إلى مشروع الأبراج 60 فدانا تقريبا، وتغير نشاطها من منفعة عامة إلى منفعة خاصة وتغير اسمها من زايد إلى زد".

من جهتها، أعلنت وزارة الطيران المدني أنه "لم يتم مخاطبتها من قبل الفنانة إنعام سالوسة أو أي جهة أخرى بشأن إقامة مشروع أبراج زايد بالشيخ زايد".

المصدر: المصري اليوم