انفجار عبوة ناسفة تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب شمال سوريا ولا إصابات

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن عبوة ناسفة انفجرت تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب شمال سوريا اليوم الثلاثاء.

وقال مركز المصالحة للصحفيين إن "مجهولين حاولوا صباح اليوم عرقلة سير دورية للشرطة العسكرية الروسية" في المنطقة، حيث "وقع انفجار لعبوة ناسفة تحت إحدى عربات الدورية في آخر نقطة لمسارها".

وأضاف المركز أن "أحدا لم يصب بأذى جراء تفجير العبوة الناسفة يدوية الصنع".

المصدر: "نوفوستي"