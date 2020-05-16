سوريا.. إصابة جديدة بكورونا بين القادمين من الإمارات

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 51 إصابة.

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وأوضحت الوزارة أن الإصابة الجديدة هي لشخص من بين الذين قدموا من دولة الإمارات مؤخرا.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم، أن ثمة 11 حالة مصابة بكورونا ما زالت تتلقى العلاج حاليا، وأضافت أن آخر 6 إصابات مسجلة في سوريا هي بين أشخاص قادمين من الخارج.

وأكدت أنه لم تسجل أي إصابة محلية منذ 15 يوما.

وأفادت الوزارة، أمس الجمعة، بتسجيل إصابتين جديدتين، كما أعلنت شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، وهو أعلى رقم حالات شفاء يتم الإعلان عنه منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 22 مارس الماضي.

ومع إصابة اليوم يصبح إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد 51 إصابة، شفيت منها 36 حالة، وتوفيت 3 حالات.

أسامة يونس

المصدر: RT