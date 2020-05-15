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الصحة السورية: إصابتان جديدتان بكورونا و7 حالات شفاء

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الصحة السورية: إصابتان جديدتان بكورونا و7 حالات شفاء
Facebook@MinistryOfHealthSYR
مستشفى في سوريا
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وشفاء 7 حالات، خلال الـ24ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة إن ذلك يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى اليوم إلى 50، ويرفع عدد حالات الشفاء إلى 36.

يذكر أن الوزارة أعلنت قبل يومين تسجيل إصابة جديدة، بينما كانت آخر حالات الشفاء هي التي تم تسجيلها يوم الجمعة الماضي بشفاء حالتين.

وكانت الحكومة السورية أعلنت، أمس الخميس، رفع الحظر المفروض على التنقل بين المحافظات، منذ يوم الثلاثاء القادم وحتى نهاية الشهر الحالي، بينما أبقت على كثير من القيود، ومنها حظر التجول منذ السابعة والنصف مساء وحتى السادسة صباحا.

ولم تستبعد الحكومة اللجوء إلى "حظر التجول الشامل" وفقا لتطورات انتشار الفيروس.

أسامة يونس

المصدر: RT

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