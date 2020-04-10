مصر.. وزير الأوقاف يدعو لمحاكمة المطالبين بصلاة الجمعة والجماعة بتهمة الخيانة

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن من يعرض حياة الناس لخطر محقق عمدا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة، ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية.

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وقال جمعة: "سواء أكان قد جمعهم لصلاة جمعة أم جماعة أم غير ذلك، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمن لم تصلحه الحكمة والموعظة الحسنة، يقومه القانون الرادع".

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان سابق أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

كما حسمت وزارة الأوقاف المصرية الجدل حول إقامة صلاة التراويح في رمضان، مؤكدة أنه لن يتم إقامة الصلاة إلى أن تزول العلة أو السبب وفتح المساجد مرة أخرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية